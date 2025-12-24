Hombre Muere Mientras Caminaba; Su Cuerpo Quedó Sobre la Vía Pública en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, previo a los festejos de la Nochebuena, se informó que en la calle de Playa Roqueta de la colonia Playa Linda del norte de la ciudad de Veracruz, se registró el fallecimiento de una persona.

De acuerdo con la información obtenida, el cuerpo sin vida de un hombre quedó tirado a mitad de la calle llamada Playa Roqueta en dicha colonia. Presuntamente, el hombre habría perdido la vida por causas naturales, víctima de un infarto fulminante mientras caminaba por la zona.

Video: Adulto Mayor es Atropellado en Colonia de Veracruz; Fue Trasladado a un Hospital

Al lugar de los hechos llegó una ambulancia; sin embargo, los paramédicos informaron que ya nada se pudo hacer para salvar la vida del hombre. El cuerpo de la víctima permaneció en el sitio por poco más de una hora.

Noticia relacionada: Menor Pierde la Vida al Chocar Contra Camioneta en Córdoba; Viajaba a Bordo de una Motocicleta

Taxista muere en su unidad al norte de la ciudad, presuntamente por asfixia

Durante las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, el conductor de un taxi marcado con número económico 2437 falleció mientras circulaba por calles de la colonia Lomas de Río Medio, al norte de la ciudad de Veracruz.

Según lo informado, presuntamente, el conductor se encontraba consumiendo alimentos al momento del incidente y habría sufrido asfixia, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. De acuerdo a testigos, el vehículo comenzó a moverse en reversa y terminó impactado contra un árbol.

Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias, quienes solo confirmaron que el operador del vehículo de alquiler que vestía camiseta de color rojo ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la identidad del taxista fallecido en calles de la colonia Lomas de Río Medio, situado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR