Localizan Cuerpo Flotando en Río de Veracruz; Autoridades Investigan

La mañana de este viernes 26 de diciembre se reportó el avistamiento de un cuerpo que flotaba en el Río Sedeño, a la altura de la colonia 21 de Marzo, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad.

Una llamada al número de emergencias 911 dio aviso a las autoridades sobre el hecho, hasta este punto de la ciudad capital se trasladaron elementos de los Servicios Médicos Forenses, así como personal de la Guardia Nacional, Protección Civil, Policía Estatal y Policía Municipal.

La zona de hallazgo fue acordonada por los elementos policíacos para poder llevar acabo las diligencias correspondientes y realizar la recuperación del cuerpo y su traslado al SEMEFO para realizar el procedimiento correspondiente que determine las causas del deceso de esta persona.

Hasta el momento, no se ha brindado mayor información al respecto, aún se desconocen las causas que habrían originado el fallecimiento de la persona. Las autoridades serán las encargadas de llevar acabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Tras las lluvias intensas y constantes que se han registrado recientemente en distintas partes del estado de Veracruz, principalmente en la zona sur es donde se han resentido sus efectos . Municipios como Ángel R. Cabada y Catemaco son los que han presentado mayores afectaciones.

Fue justamente en el municipio de Ángel R. Cabada que habitantes del lugar captaron con su celular cómo un hombre intentaba cruzar a bordo de su caballo un tramo carretero que había sido afectado por el desbordamiento de un río.

Video Hombre Intenta Cruzar Crecida de Río Azul y es Arrastrado Junto con su Caballo en Angel R Cabada Veracruz | N+

A pesar de las indicaciones de las autoridades donde exhortan a no cruzar los afluentes, el sujeto intentó realziar el cruce. Sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró junto con el animal. Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida tanto del hombre como del caballo.

