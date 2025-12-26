Fuerte Carambola en la Autopista Cordoba-Veracruz Deja 7 Vehículos con Daños; Hay Lesionados

La mañana de este viernes 26 de diciembre, se registró una aparatosa carambola en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 290, justo donde se ubica una gasolinera. Este tramo carretero sobre el carril con dirección a Veracruz se vio afectado totalmente.

De acuerdo al reporte de hechos se estableció que en el percance se vieron involucradas al menos siete unidades, entre ellas dos autobuses de dos empresas avícolas que llevaban su personal y ambas unidades estuvieron a punto de salir del camino.

Además una pipa que colisionó contra otro vehículo; un taxi de la localidad de Fortín; una camioneta color azul, además de otra unidad particular. Paramédicos de la Cruz Roja, de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de SAMUV Fortín, acudieron para brindar primeros auxilios.

Noticia relacionada: Choque entre Dos Autobuses de Pasajeros en Carretera Tlapa-Puebla; Buscan Familia de un Niño

Unidades de emergencia trasladaron a las víctimas de carambola en la autopista

De estos hechos se informó como saldo preliminar que 13 personas resultaron lesionadas, paramédicos de Cruz Roja realizó algunos de los trasladó el tres ambulancias a ocho, a la clínica 8 del IMSS en Córdoba ingresaron dos, y a un sanatorio particular otras dos personas.

Se dio a conocer que elementos de SAMUV Fortín se encargó del traslado de otras dos personas, una ambulancia particular a otras dos victimas, y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) trasladaron a una persona en estado reservado de salud al hospital del IMSS en la ciudad de Córdoba, en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

Guardia Nacional abanderó la zona del aparatoso accidente la autopista Córdoba-Veracruz

La Guardia Nacional división carreteras tomó conocimiento de los hechos, ayudaron a realizar las tareas para coordinar el tráfico vehicular e la zona del siniestro. En el lugar se llevó acabo el deslinde de responsabilidades y se procedió al retiro de las unidades siniestradas para que la circulación en la en su totalidad.

Video Volcadura de Autobús de Pasajeros en Zontecomatlán, Veracruz; Hay Varios Muertos | N+

Historias Recomendadas:

FPF