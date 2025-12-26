Choque entre Dos Autobuses de Pasajeros en Carretera Tlapa-Puebla; Buscan Familia de un Niño

Se registra trágico accidente entre dos autobuses de pasajeros de las líneas Oro y Sur sobre la carretera Tlapa–Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan en Guerrero.

El choque frontal entre las unidades dejo a varias personas lesionadas y a un número desconocido de víctimas mortales, lamentablemente el impacto fue tan fuerte que no lograron sobrevivir.

Testigos del hecho solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias mientras trataban de auxiliar a los afectados que iban a bordo de los autobuses.

Aparatoso Choque de Autobuses en la Carretera Tlapa–Puebla Movilizó a Autoridades

La carretera que dirige a Tlapa quedó cerrada por varias horas, por lo que automovilistas también bajaron de sus unidades para poder auxiliar. Momentos después arribaron elementos de Protección Civil y ambulancias del DIF municipal para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Buscan a familia de niño en estado grave tras accidente de autobuses en carretera Tlapa–Puebla

Hasta el momento las autoridades no han confirmado el número total de personas lesionadas y fallecidos, sin embargo el Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort dio a conocer que un niño se encuentra hospitalizado en el Hospital General de Tlapa, con estado de salud delicado, en calidad de desconocido.

Buscan familia de niño hospitalizado en Tlapa. Foto: Gobierno Municipal de Tlapa de Comonfort

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadania para que si alguien lo identifica o tiene información sobre sus familiares, lo reporte de manera inmediata en el Hospital General de Tlapa o a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, para poder brindar la atención y el acompañamiento correspondiente.

Investigan responsabilidades del choque frontal entre autobuses en la carretera Tlapa–Puebla

De acuerdo a información preliminar, uno de los conductores salió a las 23:00 horas de la CDMX por lo que se presume que el cansancio habría sido uno de los factores por los que perdió el control de la unidad, sin embargo las autoridades ya investigan la mecánica del accidente.

Auxilian a afectados por choque entre autobuses de pasajeros en Ixcateopan. Foto: X @ciudadano_pue

También se sabe que otro de los autobuses se trasladaba de la ciudad de Puebla a Tlapa.

Noticia en desarrollo

