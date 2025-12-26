Fuerte Carambola Deja Seis Lesionados y Tráfico Parado Frente a la Central de Abasto de Puebla

La mañana de este 26 de diciembre se registró una fuerte carambola que involucró a varios vehículos sobre el paso elevado de la Central de Abasto de la capital poblana con dirección a la Autopista México-Puebla.

El pavimento mojado y el exceso de velocidad fue la causa principal del percance que movilizó a cuerpos de emergencia y paralizó el tránsito en la zona.

Choque entre varios vehículos en paso elevado de la Central de Abasto. Foto: X @ciudadano_pue

Las autoridades abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente mientras se llevaba acabo el retiro de unidades y se atendían a seis personas quienes resultaron lesionadas.

Afectado narró cómo sucedió carambola en la carretera Puebla-Tlaxcala frente a Central de Abasto

Yael, uno de los afectados de este accidente narró para N+ cómo la lluvia inusual por invierno fue un factor importante en este hecho, esto mencionó.

Íbamos rumbo al trabajo como siempre, y pues me percaté que se estaban atravesado algunos carros, por más que quise frenar, estaba ahí todo el pavimento mojado por la lluvia, y pues ya no pude hacer nada más que dejar ir el coche.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) a bordo de motocicletas fueron quienes atendieron a los conductores afectados, pero a pesar de lo aparatoso del percance no requirieron traslado al hospital por laque se retiraron de la zona por sus propios medios. El paramédico Brandon Abraham dijo esto al respecto.

Atendimos este incidente en unidades de intervención rápida de SUMA, Puebla y únicamente encontramos seis lesionados. Afortunadamente todos los lesionados fueron de prioridad menor prioridad, verde se trasladan por sus propios medios.

Cierran paso elevado de la Central de Abasto tras choque múltiple. Foto: N+

Tráfico inteso en paso elevado de la Central de Abasto por choque múltiple

El choque múltiple dejó severos daños materiales en varias unidades por lo que fue requerida la ayuda de grúas para poder liberar la vialidad en su totalidad; Este accidente provocó que la carretera federal a Tlaxcala fuera cerrada por dos horas mientras laboraban los cuerpos de rescate.

Accidente Múltiple Provoca Impactante Incendio en Tlaxcala

El tráfico colapsó hacia la Autopista México-Puebla por lo automovilistas que se dirigían a su trabajo o a tres destinos, tuvieron que optar por tomar vías alternas.

