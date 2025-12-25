Pasajeros Rompen Vidrios de Autobús para Salvar su Vida tras Incendio por Accidente en Tlaxcala

Fuerte accidente entre un autobús de pasajeros, un tráiler y una camioneta particular desató un aparatoso incendio sobre el libramiento Oriente de Huamantla, Tlaxcala, provocando momentos de pánico entre los pasajeros.

Luego del choque múltiple, las unidades comenzaron a arder, lo que obligó a los ocupantes del autobús a descender de manera inmediata y correr para salvar sus vidas, ante el riesgo que las llamas se propagaran.

Gracias a una buena acción de los dueños de una vivienda, algunos pasajeros pudieron descender de la unidad antes de que sucediera una tragedia. El autobús quedó atrapado entre el tráiler y los portones del domicilio por lo que al escuchar el impacto, la familia Vega decidió actuar de inmediato.

El hombre abrió el zaguán del inmueble y puso una escalera para que lo pasajeros pudieran bajar de la unidad de transporte, esto mencionó Celso Vega.

Cuando empezó a arder el autobús los muchachos que estaban arriba empezaron a romper los vidrios, entonces vino mi muchacho corre abre la puertas pone la escalera y bajaron a las personas.

Testigos relataron que la tolva de un tráiler se le cerró al autobús de pasajeros quien circulaba a una velocidad moderada.

Además, la nube de humo negro era visible a varios kilómetros por lo que de inmediato solicitaron la presencia del cuerpo de emergencias.

Al sitio acudieron bomberos, quienes de inmediato iniciaron las labores para controlar el fuego y paramédicos atendieron a los afectados.

De manera preliminar, informaron que cuatro personas resultaron con golpes y crisis nerviosa, pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

La circulación en la zona fue cerrada de forma temporal para permitir los trabajos de atención, mitigación de riesgos y retiro de las unidades siniestradas. Cabe destacar que ya se realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.

Con información de Franco Arteaga

