Muere Mujer Atropellada durante la Persecución de una Camioneta Presuntamente Robada en Puebla

Un trágico accidente ocurrió en inmediaciones de la autopista México-Puebla; una familia fue atropellada en el puente de La María por una camioneta que fue robada por presuntos delincuentes.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC), la noche de este lunes 22 de diciembre un vehículo fue robado en la zona de la CAPU y perseguido por patrullas de la corporación.

Una Familia Fue Atropellada por Camioneta Robada en Puente de La María

Atropellan a familia durante persecución de delincuentes en la carretera federal Puebla-Tehuacán

En su intento de escape, los presuntos ladrones intentaron incorporarse a la autopista México-Puebla en la zona de la Colonia El Riego Sur, frente a un hotel que se ubica en la curva, sin embargo, por accidente volcaron la unidad y arrollaron a varias personas, miembros de una misma familia.

La Policía Municipal de Puebla confirmó que en el lugar una mujer perdió la vida, y se logró la detención de dos personas por el presunto robo de vehículo, y homicidio culposo.

Noticia relacionada: Familia de Mayca Acusa Desinformación en la Investigación de su Muerte Accidental en Puebla

Reportan tráfico en carretera federal Puebla-Tlaxcala por atropellamiento de una familia

Luego del trágico accidente que cobró la vida de una persona, elementos de la Policía Municipal acordonaron la incorporación a la autopista México-Puebla, desde la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

Usuarios reportan tráfico intenso en la zona, y buscan vías alternas para subir a la autopista con dirección a la Ciudad de México. El sitio del atropellamiento de una familia permanece acordonado, en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cuerpo.

Mientras tanto, los dos detenidos serán puestos a disposición de autoridad competente para responder por los delitos de homicidio culposo y robo de vehículo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR