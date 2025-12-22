Familia de Mayca Acusa Desinformación en la Investigación de su Muerte Accidental en Puebla

La familia de Mary Carmen Salomón Álvarez, conocida por sus seres queridos como Mayca, recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) y presentó queja contra la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la nula información en la carpeta de investigación tras el accidente en Vía San Àngel en el que perdiera la vida la joven de 25 años el pasado 10 de diciembre.

Mariana Álvarez, hermana de la víctima informó que el pasado 19 de diciembre recibieron atención.

Ya podríamos tomar otra instancia si no se esclarece o no se maneja con transparencia el caso de mi hermana

Hasta el momento la familia Álvarez no conoce cómo está integrado el expediente. Mariana Álvarez exigió que el caso de Mayca no quede impune ni sea una estadística más por homicidio en accidentes viales pues de lo contrario, recurrirán a otras instancias hasta que haya justicia.

Fiscalía de Puebla responde a las acusaciones por falta de comunicación con familias afectadas

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que sí existe diálogo y avances sustanciales por el accidente ocurrido el pasado 10 de diciembre en la Vía Atlixcáyotl, frente a la plaza Vía San Ángel en el que murieron 2 personas y hubo varios heridos.

Familia de Mayca Exige Avances en Investigación a la Fiscalía de Puebla

A través de un comunicado dio a conocer que áreas especializadas realizaron una investigación integral que comprende entrevistas, análisis de material videográfico, peritajes técnicos y dictámenes en materia de vialidad.

La institución procuradora de justicia también destaca que mantiene acercamiento con familiares de las dos víctimas del accidente ocurrido en la Vía Atlixcáyotl, incluso este lunes personal responsable de la investigación se reunió con ellos, con el objetivo de dar a conocer pormenores y el estado que guardan las indagatorias, a la cual también asistió personal de la Comisión de Derechos Humanos.

Descartan carreritas como causa de la carambola de la Vía Atlixcáyotl el pasado 10 de diciembre

Derivado del análisis, el documento precisó que la colisión no tuvo origen en conductas relacionadas con la realización de carreras entre unidades, sino que fue consecuencia del exceso de velocidad y falta de pericia por parte de la persona que conducía la unidad.

Con información de N+

JAPR