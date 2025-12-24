Un Tráiler Volcó en la Lateral de la Autopista México-Puebla

Un fuerte accidente provocó el cierre total de la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de la Central de Abasto, cerca del mediodía de este miércoles 24 de diciembre.

Momentos después del percance los cuerpos de emergencias recibieron el llamado para atender a posibles víctimas. De acuerdo con los primeros reportes el operador de la unidad perdió el control y volcó la unidad sobre su costado.

Dos heridos y daños materiales dejó el accidente de este 24 de diciembre. Foto: Cruz Roja Puebla

Cierran lateral de la autopista por volcadura de un tráiler a la altura de la Central de Abasto en Puebla

Al punto acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Puebla, para brindar la asistencia prehospitalaria a dos personas, derivado de la volcadura de un tráiler en la lateral de la autopista.

El paso se cerró de manera parcial para permitir los trabajos de retiro de la unidad accidentada, y se reporta que hubo cuantiosos daños materiales por el percance cerca de la Central de Abasto.

Pasajera de taxi de plataforma lesionada por volcadura en Calzada Zaragoza

En la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la zona de Los Fuertes se registró la volcadura de un automóvil de plataforma. El conductor perdió el control y chocó contra la guarnición, la fuerza del impacto provocó que perdiera un neumático y después quedara llantas arriba.

Dos Heridos Volcadura de Auto en Calzada Zaragoza Los Fuertes

El chofer resultó lesionado del tórax, mientras que la pasajera se quejaba de la cabeza. Paramédicos de Protección Civil les brindaron asistencia médica y trasladaron a la mujer al hospital.

Con información de N+

JAPR