Enfermedad ELA: Estos Son los Síntomas y Riesgos del Padecimiento Incurable de Yolanda Andrade

La actriz y conductora Yolanda Andrade dio a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, luego de más de un año de enfrentar una crisis de salud que la alejó de las cámaras. ¿Qué es la enfermedad ELA? ¿Cuáles son los síntomas? En N+ te explicamos los riesgos y las afectaciones de este padecimiento.

A través de una publicación en redes sociales, la famosa compartió con sus seguidores que fue un año difícil ante las complicaciones generadas por la enfermedad.

Cabe recordar que a lo largo del 2025 surgieron rumores y noticias falsas alrededor de la salud de Andrade, luego de que dejara su espacio junto a Monserrat Oliver, en el programa 'Montse y Joe'.

"Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos", dijo en el video compartido en Instagram.

Hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste. A veces estás bien, a veces estás mal. No puedes moverte, hablar, caminar hablar, es una fatiga crónica.. son muchas cosas, pero quiero dar las gracias a toda la gente que me mandas buenas vibras.

La conductora reveló que hace poco estuvo en el hospital.

¿Qué es la enfermedad ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad que se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas motoras en el cerebro y la médula espinal, ocasionando una parálisis muscular irreversible.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) señala que esta enfermedad ocurre cuando las neuronas motoras, que van del cerebro a la médula espinal y de ahí a los músculos de todo el cuerpo, mueren, provocando que el cerebro pierda la capacidad de controlar el movimiento de los músculos.

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), a nivel mundial, una de cada 20 mil personas es diagnosticada con esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de ELA?

Los signos y síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica varían de una persona a otra, dependiendo de las neuronas que estén afectadas.

La ELA comienza con debilidad muscular que se propaga y empeora con el tiempo. Además, entre los síntomas también se pueden presentar, según el INSABI:

Dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales

Tropezones y caídas

Debilidad en las piernas, pies o tobillos

Debilidad o torpeza en las manos

Dificultad para hablar o problemas para tragar

Calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua

Llanto, risa o bostezos inapropiados

Cambios cognitivos y de comportamiento

Esta enfermedad comienza en las manos, los pies o las extremidades y, conforme la enfermedad avanza, la parálisis se extiende a otras partes del cuerpo, causando complicaciones.

¿Cuáles son los riesgos de la ELA?

De acuerdo con la comunidad científica internacional, en la actualidad no existen tratamientos curativos para la ELA, aunque contamos con un arsenal terapéutico que permite tratar algunos de los síntomas acompañantes como los calambres y la espasticidad, entre otros.

El soporte nutricional y respiratorio es preciso a medida que progresa la enfermedad.

La insuficiencia respiratoria es la causa más común de muerte para las personas con esta enfermedad, puede ocurrir de 3 a 5 años después de que comienzan los síntomas. Sin embargo, algunas personas con ELA pueden llegar a vivir 10 años o más.

