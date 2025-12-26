Inicio Entretenimiento Muere Perry Bamonte, Guitarrista de The Cure, a los 65 Años ¿Cuál fue la Causa de su Muerte?

Muere Perry Bamonte, Guitarrista de The Cure, a los 65 Años ¿Cuál fue la Causa de su Muerte?

The Cure dio a conocer que falleció Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda. Esto sabemos 

Perry Bamonte fue parte importante de la banda The Cure y dejó su huella en varios álbumes que ya son clásicos. Foto: The Cure

El guitarrista y tecladista Perry Bamonte, integrante de la legendaria banda The Cure, falleció a los 65 años de edad. La noticia fue dada a conocer este viernes 26 de diciembre por el grupo inglés, que además expresó su tristeza por la dolorosa pérdida.

El deceso de Perry Archangelo Bamonte ocurrió luego de una breve enfermedad. El músico inglés estuvo rodeado de su familia y falleció en su residencia.

La banda The Cure destacó sus cualidades como persona, músico y compañero: 

Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una corta enfermedad en casa durante la Navidad. Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure

