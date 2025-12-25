Muere Imani Dia Smith, Actriz de El Rey León; su Novio es Investigado por el Fallecimiento

La comunidad teatral y de entretenimiento está de luto tras la noticia del fallecimiento de Imani Dia Smith, actriz que saltó a la fama desde niña por interpretar a joven Nala en la producción de El Rey León en Broadway. La joven murió este 21 de diciembre en Edison, Nueva Jersey, y ahora su novio enfrenta cargos en relación con su muerte, informaron autoridades estadounidenses.

El Departamento del Sheriff del condado de Middlesex confirmó que Smith, de 26 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en una vivienda donde residía. Fue trasladada al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde fue declarada sin vida.

Investigación y detención

Las autoridades arrestaron a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de Smith, acusado de asesinato en primer grado, así como de delitos relacionados con la posesión ilegal de un arma y por poner en peligro el bienestar de un menor, de acuerdo con la Fiscalía del condado.

Los cargos fueron presentados el 23 de diciembre, dos días después de que la policía respondiera a un llamado de emergencia que reportaba un apuñalamiento. La investigación preliminar apunta a que no se trató de un acto de violencia al azar.

Una carrera en el teatro desde la infancia

Imani Dia Smith había comenzado su trayectoria artística desde niña, interpretando al personaje de Young Nala en el exitoso musical de Disney entre 2011 y 2012, lo que la situó en el radar de la escena teatral.

Su talento era ampliamente reconocido por colegas y seguidores, quienes la describían como una performer con destrezas en actuación, canto y baile.

Smith deja atrás a su hijo de 3 años, así como a sus padres y dos hermanos menores. Ante la tragedia, su familia, por medio de su tía Kira Helper, lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar los gastos funerarios, atención psicológica y el cuidado de su hijo durante este momento devastador.

En la página de la campaña, Helper recordó a Imani como una persona “vivaz, amorosa y talentosa”, cuya carrera y energía dejaron huella en quienes la conocieron.

