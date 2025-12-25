Yolanda Andrade Comparte Mensaje en Navidad: "Quizá Sea la Última"

La conductora y actriz Yolanda Andrade sorprendió y conmovió a sus seguidores este 25 de diciembre al compartir un mensaje navideño en sus redes sociales, donde dejó entrever que podría tratarse de su última Navidad.

En un video publicado en su cuenta oficial, Andrade se dirigió a sus seguidores, a quienes cariñosamente llama su “público conocedor”, para desearles una Feliz Navidad y agradecer el cariño que ha recibido en un año marcado por complicaciones de salud.

“Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad. Besos, mi querido público conocedor, no se les olvide que los amo. Quizá esta sea mi última Navidad … así que no se les olvide, nunca jamás, que los amo”, declaró la presentadora con voz pausada al cierre de su mensaje, palabras que rápidamente se llenaron de corazones y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores.

Andrade celebró estas fiestas rodeada de familiares que viajaron desde distintos países para estar con ella en Culiacán, Sinaloa, lugar donde ha pasado buena parte de su proceso de recuperación. En el mismo video también aparecieron su hermana Marilé Andrade y su cuñado Sergio Araiza, quienes aprovecharon para desmentir rumores sobre conflictos familiares difundidos recientemente.

Marilé pidió responsabilidad a los medios para evitar malentendidos, asegurando que la familia estaba unida y tranquila, y que las festividades eran un momento para compartir juntos, lejos de escándalos.

Preocupación por su estado de salud

La aparición de Yolanda Andrade esta Navidad ocurre después de varios meses de especulaciones en torno a su salud. A lo largo de 2025, la conductora ha enfrentado complicaciones derivadas de una condición médica que la ha mantenido alejada de los reflectores y en tratamiento constante. El propio historial de mensajes la ha mostrado agradeciendo el apoyo de sus fans y hablando abiertamente de las dificultades que ha vivido.

En redes sociales, seguidores, colegas y figuras del entretenimiento no tardaron en responder con muestras de cariño, oraciones y buenos deseos, subrayando la emotividad del mensaje y resaltando la importancia de la familia en un momento tan delicado.

