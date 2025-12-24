Bad Bunny Dedica Emotivo Mensaje a México y Revela Fotos Inéditas de su Visita

El 2025 fue un año de conexión intensa entre Bad Bunny y México. Tras cerrar una histórica serie de conciertos en la capital, el artista puertorriqueño compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento que rápidamente se viralizó, acompañado de fotografías de su paso por el país.

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma. Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí. Por el momento solo diré… ¡VIVA MÉXICO C*BR*NES!”, escribió Benito en su Instagram.

Ocho noches que quedarán en la historia del Estadio GNP

Como parte de su gira “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny convirtió el Estadio GNP de la Ciudad de México en el epicentro de la cultura pop latina durante ocho noches consecutivas, donde miles de fans corearon cada canción.

Sobre el escenario, el Conejo Malo no llegó solo, compartió micrófono con invitados que encarnan distintos momentos del espíritu musical latino: J Balvin, Feid, Natanael Cano y Julieta Venegas, además de canciones sorpresa que hicieron estallar al público. La presencia de artistas tan distintos entre sí subrayó la capacidad del puertorriqueño para unir mundos musicales sin perder autenticidad.

México en Stories

Lejos de las luces del estadio, Benito mostró otro lado del viaje: el de un turista con ojos curiosos. Desde caminatas por barrios emblemáticos hasta comida callejera, sus stories se transformaron en un diario visual donde la lucha libre, la gastronomía y la ciudad fueron protagonistas.

Entre los lugares que compartió destacan:

Museo Nacional de Antropología

Bosque de Chapultepec

La Casa Azul en Coyoacán

Coyoacán

Peregrinaciones del 12 de diciembre

Historias recomendadas:

¿Por Qué Se Pelearon Bad Bunny y J Balvin? La Historia Detrás de su Reconciliación en México

Ayudan al Actor Tylor Chase de 'El Manual de Ned': Así Fue el Emotivo Gesto de Daniel Curtis Lee

Del Papa Francisco a Paquita la Del Barrio: Las Muertes Que Sacudieron en 2025