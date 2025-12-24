Ayudan al Actor Tylor Chase de 'El Manuel de Ned': Así Fue el Emotivo Gesto de Daniel Curtis Lee

Este acto de amistad entre dos exestrellas de Nickelodeon se convirtió en una de las historias más conmovedoras del año: Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a “Cookie” en El Manual de Ned, localizó a su excompañero Tylor Chase, quien atravesaba un momento crítico viviendo en situación de calle.

Daniel le ofreció alojamiento, apoyo profesional y acompañamiento en su rehabilitación.

El reencuentro de las estrellas de El Manual de Ned, en vísperas de la Navidad

Daniel Curtis Lee compartió que inició la búsqueda de Tylor Chase tras enterarse de que vive en la calle, pero logró reunirse con él hasta este 24 de diciembre. En un gesto de solidaridad Lee lo hospedó en un hotel para que pasara estas fechas en un lugar seguro.

La lucha de Tylor Chase fuera de los reflectores

Tylor Chase, quien personificó a Martin Qwerly en El Manual de Ned, enfrenta adicciones y problemas de salud mental, además de vivir en situación de calle en meses recientes. Su historia volvió a abrir la conversación sobre el impacto que puede tener la fama en actores infantiles y juveniles.

Daniel Curtis Lee no solo ofreció refugio temporal: también se comprometió a brindarle apoyo profesional para su proceso de rehabilitación, incluyendo acompañamiento continuo y acceso a ayuda especializada.

Esta oferta se suma a la del actor Shaun Weiss, quien también busca ayudarlo en su recuperación.

Curtis Lee y Chase trabajaron juntos en Ned’s Declassified School Survival Guide (El Manual de Ned) entre 2004 y 2007, una serie de Nickelodeon que definió el humor adolescente de toda una generación. El reencuentro fue celebrado por fans que crecieron viendo la serie y ahora aplauden el gesto de Daniel Curtis Lee.

