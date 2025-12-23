El Actor Tylor Chase Vuelve A Ser Visto en Situación de Calle; Actor de Hollywood Busca Ayudarlo

Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, volvió a ser tema de conversación pública luego de que se viralizaran videos donde aparece viviendo en situación de calle en Riverside, California.

Sin embargo, en medio de la preocupación de los fans, surgió una noticia esperanzadora: el actor Shaun Weiss ofreció ayuda directa para su recuperación.

Una mano desde Hollywood

Shaun Weiss, conocido por dar vida a Greg Goldberg en la saga de The Mighty Ducks, compartió un video en sus redes sociales donde aseguró que ya cuenta con un plan para ayudar a Chase. Según explicó, tras recibir numerosos mensajes sobre el caso, contactó a amigos y logró conseguirle una cama en un centro de desintoxicación, así como acceso a un programa de tratamiento a largo plazo.

“Tenemos un lugar para él, solo necesitamos encontrarlo”, explicó Weiss, quien actualmente no se encuentra en Los Ángeles.

También pidió apoyo a la comunidad para localizar a Chase y poder ayudarlo antes de las fiestas decembrinas, invitando a que cualquiera que tenga información se comunique con él por mensaje directo.

La oferta tiene un peso especial, ya que Weiss ha hablado abiertamente de su propio proceso de recuperación y celebró en 2022 dos años de sobriedad, reiterando que “la recuperación es posible”.

De estrella infantil a la vida en la calle

Tylor Chase alcanzó la fama entre 2004 y 2007 gracias a su papel como Martin Qwerly, uno de los personajes secundarios más memorables de El Manual de Ned. Tras el final de la serie, tuvo apariciones en producciones como Todos Odian a Chris y la película independiente Good Time Max (2007), protagonizada por James Franco.

Con el paso de los años, Chase se fue alejando de la industria. En 2015 habló públicamente sobre sus problemas de salud mental, específicamente sobre el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), y desde entonces mantuvo un perfil bajo. Esa discreción terminó en septiembre de 2025, cuando comenzaron a circular videos que lo mostraban caminando por las calles.

En uno de los clips más compartidos, se le escucha corregir a la persona que lo graba cuando confunde Disney Channel con Nickelodeon, y confirmar con claridad su pasado como actor en El Manual de Supervivencia escolar de Ned.

¿Qué dice la policía sobre su situación?

El Departamento de Policía de Riverside confirmó que mantiene contacto frecuente con Chase. De acuerdo con su portavoz, Ryan Railsback, los agentes no saben con exactitud cuánto tiempo lleva viviendo en la calle, pero lo visitan semanalmente y lo describen como una persona educada y cooperativa.

Railsback señaló que se le ha ofrecido acceso a refugios y atención médica en múltiples ocasiones, pero que Chase ha rechazado consistentemente estos servicios.

La reacción de Chase y la postura de su familia

Fuentes cercanas indicaron que Chase no mostró una reacción significativa al enterarse de que los videos se habían vuelto virales. Tras la difusión del caso, se creó una página de GoFundMe para apoyarlo económicamente, la cual logró recaudar fondos en poco tiempo.

No obstante, su madre aclaró que el problema va más allá del dinero. Según explicó, lo que Tylor necesita con urgencia es atención médica especializada, ya que no puede manejar sus medicamentos ni administrar recursos por sí mismo. Aunque agradeció las buenas intenciones, enfatizó que el apoyo económico no resolverá su situación de fondo.

Una oportunidad clave para su recuperación

La oferta de Shaun Weiss representa, hasta ahora, una de las oportunidades más concretas para que Tylor Chase reciba la ayuda que necesita. Mientras continúa la búsqueda para localizarlo, el caso ha reabierto el debate sobre la salud mental, el abandono de ex estrellas infantiles y la responsabilidad de la industria con quienes alguna vez formaron parte de ella.

