Muere el actor de 'Friends' Pat Finn, a los 60 años: Será Recordado por Este Personaje

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor estadounidense Pat Finn, recordado por sus participaciones en comedias televisivas icónicas como Friends, The Middle y Seinfeld.

¿De qué murió Pat Finn?

Finn falleció el 22 de diciembre de 2025 a los 60 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el intérprete murió en su hogar en Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos, luego de que la enfermedad regresara e hiciera metástasis tras un diagnóstico inicial en 2022.

¿Quién era Pat Finn y qué personaje hacía en Friends?

Patrick Cassidy Finn, nacido el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois, construyó una carrera sólida en televisión y cine con una presencia inconfundible en múltiples sitcoms populares. Finn se formó en The Second City en Chicago, una de las escuelas de improvisación más reconocidas del país, y fue amigo cercano del fallecido comediante Chris Farley.

Aunque participó en múltiples series a lo largo de su trayectoria, el público lo recordará especialmente por:

Su papel como Bill Norwood en la comedia The Middle, donde apareció en más de 20 episodios entre 2011 y 2018.

Su aparición como Dr. Roger, novio de Monica Geller, en Friends, en episodios recordados por los fanáticos de la serie.

Su participación como Joe Mayo en Seinfeld, otra de las sitcoms más influyentes de la televisión estadounidense.

Además, Finn actuó en programas como Murphy Brown, The Drew Carey Show, Curb Your Enthusiasm y That ’70s Show, así como en películas como Dude, Where’s My Car? e It’s Complicated, consolidando una carrera versátil tanto en comedia como en roles de carácter.

La familia de Finn, que incluye a su esposa Donna y sus tres hijos, emitió un comunicado pidiendo respeto y privacidad durante este momento de duelo. Asimismo, colegas y amigos comenzaron a rendir homenaje al actor en redes sociales, destacando su humor, generosidad y la huella que dejó en quienes trabajaron con él.

Con su mezcla de humor, talento y autenticidad, Pat Finn será recordado por su capacidad para hacer reír y conectar con el público, así como por su influencia en algunas de las comedias televisivas más queridas de las últimas décadas.

