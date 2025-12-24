Natalia Lafourcade Anuncia el Nacimiento de Su Primogénito: "Mi Niño Precioso"

La cantante Natalia Lafourcade se convirtió en mamá de un niño y así lo informó a través de sus redes sociales, donde posteó un mensaje y unas imágenes.

Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas

Noticia relacionada: ¿Quién es la Pareja de Natalia Lafourcade con Quien Tendrá a su Primer Bebé?

Fue el pasado mes de julio cuando la intérprete de Que la vida vale anunció también en redes que esperaba a su primer hijo. En ese momento, Natalia ya tenía cinco meses de embarazo.

Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto si que no lo esperaba. Que regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella. Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo.

En ese momento, su texto también fue acompañado de imágenes en las que mostraba su pancita de embarazada y algunas fotos con su esposo y su mascota.

Torta bajo el brazo

Sin lugar a dudas, la gira Cancionera Tour, que inició el 23 de abril, trajo torta bajo el brazo y una de las mayores bendiciones para la artista del canto y la composición.

Noticia relacionada: ‘Vivan Bonito’: Natalia Lafourcade Habla del Significado de ‘Cancionera’, en Exclusiva para N+

Fue precisamente durante esta que reveló lo que hoy ya es una realidad: el nacimiento de su primogénito, en medio de una exitosa gira y en plenas fiestas decembrinas.

Hasta el momento, la publicación del nacimiento de su hijo tiene más de 137 mil me gusta y más de 2 mil 200 mensajes, en los que sus seguidores celebran la vida y se dijeron conmovidos por los nuevos padres.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Televisa Espectáculos

ICM