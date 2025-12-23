¿Qué Pasó en Forum Buenavista Hoy? Detienen a Presunto Abusador Infantil; Así Captaba a Menores

La detención de un presunto abusador infantil causó movilización de elementos de seguridad en inmediaciones de la plaza Fórum Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; así lo atraparon.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso, de aproximadamente 33 años de edad, fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y posteriormente trasladado a la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1, localizada en la colonia San Simón Tolnáhuac.

Durante una revisión de rutina, le hallaron un arma de fuego y diversos envoltorios con posible droga, por lo que fue detenido. Su aprehensión fue posible luego de que los familiares de una de las víctimas pidieron apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo encontraba a sus víctimas menores de edad?

¿Cómo encontraba a sus víctimas menores de edad?

Según las investigaciones, un menor de edad originario de Mérida, Yucatán, fue reportado como desaparecido. Debido a las indagatorias, se dio con su paradero en la Ciudad de México, donde fue retenido por la persona sospechosa.

El menor de edad fue engañado por el hombre a través de un juego en línea. Desde el mes de agosto, el sospechoso se ganó su confianza dándole regalos hasta que finalmente lo raptó y lo trajo a la CDMX.

En su celular los elementos de la FGJCDMX hallaron imágenes y videos relacionados con agresiones sexuales a menores.

En tanto, la madre del menor que pusieron a salvo se trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Sexuales y Afectaciones al Menor con la finalidad de hacer la denuncia correspondiente por el delito de privación de la libertad, así como por las evidencias encontradas en su celular.



