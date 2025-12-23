Captan Pelea Campal en Vagón de Mujeres en el Metro CDMX; Bebé Recibe Golpes y Jaloneos

En el Metro CDMX pasa de todo, desde los retrasos hasta que mujeres y niños usen las escaleras como resbaladilla. Pero en esta ocasión captaron una pelea campal en el vagón exclusivo para mujeres, donde un bebé también recibió golpes y jaloneos.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que varias mujeres protagonizaron una fuerte pelea al interior de uno de los trenes. En las imágenes se observa cuando las pasajeras jalonean a otra usuaria.

Entre manotazos y puñetazos poco a poco más personas se sumaron a la pelea. Una de ellas, quien llevaba a un bebé en un fular, no dudó ni un momento en aprovechar que el menor estaba sujeto a su cuerpo para golpear con ambas manos a su contrincante.

Poli, poli. ¡Yaaa!, gritaban las usuarias en el andén para pedir que detuvieran la pelea

¿Cómo detuvieron la pelea campal en el vagón de mujeres en el Metro CDMX?

Sin embargo, los gritos de auxilio no fueron suficientes para detener la pelea campal en el vagón de mujeres del Metro CDMX. Incluso, el conflicto cada vez subía de tono. Jalones de cabello, arañazos, puñetazos entre pasajeras de todas las edades era lo único que se veía a través de las ventanas del vagón que permanecía detenido en el andén.

El bebé que hasta hace unos instantes iba a salvo en los brazos de su cuidadora, terminó en medio de los golpes.

Hasta el momento se desconoce exactamente en qué Línea del Metro ocurrió; no obstante, señalan que el pleito comenzó por un lugar designado como reservado.

Luego de darse a conocer el video, los usuarios indicaron que el vagón exclusivo es para la seguridad de las mujeres, pero parece todo lo contrario.

Lo bueno que el vagón de las mujeres es para que viajen más seguras

¿Qué pasa con estas salvajes? Ni porque traía un bebé

Captan otra pelea en la Línea B

La pelea campal en el vagón de mujeres en el Metro CDMX no fue la única que se dio a conocer en redes sociales. Debido a que una usuaria compartió un video en el que varias mujeres protagonizaron un pleito similar en la Línea B del Metro que va de Buenavista a Ciudad Azteca.

En este caso, dos mujeres y sus hijas comenzaron a discutir mientras los trenes circulaban en el túnel. Pero de las palabras pasaron a los golpes casi de inmediato.

Algunas usuarias trataron de intervenir para evitar que se hicieran daño, pero otras les indicaron que lo mejor era no acercarse al sitio donde los jalones de cabello y golpes le tocaban a cualquiera.

En ambos casos de agresión al interior de los vagones, las autoridades no han emitido un pronunciamiento.

