¿Qué Pasó en la Estación Hidalgo de Línea 2 del Metro Hoy, Lunes 22 de Diciembre?

La tarde de este lunes 22 de diciembre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron la presencia de humo y la lenta operación de los trenes en la estación Hidalgo de la Línea 2, que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos.

Derivado de este percance, la circulación de los trenes se vio afectada en prácticamente todas las estaciones de la Línea 2, provocando demoras prolongadas.

Las afectaciones fueron expuestas por los usuarios a través de redes sociales, principalmente en la plataforma X, antes Twitter, donde compartieron su inconformidad por los hechos.

Entre los mensajes difundidos se leía: “No inventen, 20 minutos parado en Tacuba”, “La Línea 2 totalmente detenida”, “¿Alguien sabe qué pasó en la Línea 2 a la altura de Colegio Militar?”, “¿Qué pasó en Tacuba, Línea Azul rumbo a Cuatro Caminos?”, así como “Agilicen el avance en Línea 2, en la estación Allende ya no cabemos”.

Usuarios de la Línea 2 Hoy, Lunes 22 de diciembre 2025. Foto: Metro CDMX

¿Qué dijeron autoridades del Metro CDMX?

Ante las quejas, autoridades del Sistema Colectivo Metro confirmaron que la marcha lenta de los trenes se debía a la revisión de uno de los convoyes. A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó que se realizaban las maniobras correspondientes para restablecer el servicio a la brevedad.

“La marcha de los trenes es lenta en la Línea 2, se realiza revisión a un tren. En breve se agiliza la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, señaló el STC Metro.

Las autoridades reiteraron que trabajan para normalizar el servicio lo antes posible.

¿Qué Pasó en la Estación Hidalgo Hoy?

