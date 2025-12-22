Chorro Polar entra a México Mañana 23 de Diciembre: ¿Qué Es y Cuáles Serán los Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada del chorro polar proveniente de Estados Unidos, el cual, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento en diversas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, este martes 23 de diciembre la presencia de la vaguada sobre la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes, así como vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el estado de Baja California.

Asimismo, el SMN informó que se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la noche y la madrugada en entidades de la Mesa del Norte, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como en la Mesa Central, donde se verán afectadas zonas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.

Para el miércoles 24 de diciembre, se prevé que la corriente en chorro polar y la aproximación del frente frío número 24 al noroeste del territorio nacional intensifiquen las condiciones meteorológicas adversas, generando rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el miércoles 24 de diciembre. ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Qué es el chorro polar?

El chorro polar, también conocido como corriente en chorro o jet stream, es una franja de vientos muy intensos que se desplaza a una altura aproximada de 9 a 16 kilómetros sobre la superficie terrestre. Puede compararse con un río de aire que circula a velocidades de 100 a 250 kilómetros por hora, extendiéndose por miles de kilómetros, aunque con un ancho relativamente reducido.

