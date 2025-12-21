¿Cada Cuánto Dan los Vales Mercomuna en CDMX y Cuál Será el Monto del Apoyo para 2026?

Si tienes entre 19 y 56 años, la Ciudad de México tiene un apoyo económico para ayudarte a solventar tus gastos. Se trata de los Vales Mercomuna, y en N+ te decimos cada cuánto se entregan y qué monto esperar para 2026.

Este apoyo económico tiene por objetivo robustecer la economía del hogar, al tiempo que fortalece los mercados públicos y comercios de barrio.

La entrega más reciente se dio en el Deportivo Magdalena Mixhuca y estuvo encabezada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, quien calificó a los Vales Mercomuna como una moneda local.

Y sí, se pueden utilizar para comprar la cena de Navidad, aunque también te decimos dónde pueden cambiarlos por dinero y para quiénes aplica esta modalidad.

Video: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

¿Cada cuánto se dan los Vales Mercomuna en CDMX?

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de Ciudad de México (SAPCI) es la encargada de dar a conocer la convocatoria para registro y posterior entrega de Vales Mercomuna.

Sin embargo, a diferencia de otros programas sociales, la inscripción de beneficiarios se hace bajo la modalidad "Casa por Casa" e itinerante, lo que significa que en cada periodo cambia de alcaldía.

Posteriormente, personal de la SAPCI regresa a los domicilios que resultaron seleccionados para ser beneficiarios y hace entrega de una carta-invitación donde se especifica fecha, hora y sede donde les será otorgado el apoyo.

Hasta ahora se sabe que la entrega se hace de forma anual.

¿Qué monto de Vales Mercomuna se entregará en 2026?

En 2025, los beneficiarios del programa recibían una fajilla de cupones Mercomuna de distintas denominaciones con un valor de dos mil pesos.

Sin embargo, Clara Brugada anunció días atrás que para 2026, el monto del apoyo se incrementa a tres mil pesos, mismos que se entregarán de forma continua durante cinco años.

¿Dónde se canjean y qué se puede comprar?

Estos cupones se pueden canjear en comercios locales y mercados públicos de las alcaldías, el único requisito es que éstos estén inscritos en el programa.

Para conocer qué comercios son los que canjean los cupones, se puede consultar el listado que tiene publicado la SAPCI en su sitio web.

Estos se pueden intercambiar tanto por productos de primera necesidad como por ropa, calzado y servicios.

