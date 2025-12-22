Frío en CDMX: Autoridades Activan Alerta por Bajas Temperaturas en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 23 de diciembre de 2025 en seis alcaldías de la capital.

Las demarcaciones, donde se pronostican temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius, son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

El periodo de la alerta comprende desde las 02:00 hasta las 08:00 horas del martes 23 de diciembre de 2025. La emisión del aviso se realizó este lunes 22 de diciembre de 2025.

Recomendaciones ante el frío en CDMX

Las autoridades emitieron cinco recomendaciones principales para la población: abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas, e ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

La SGIRPC recomienda aplicar el "método de la cebolla" para vestirse, que consiste en usar varias prendas en lugar de una sola ropa gruesa para acondicionarse según el lugar.

Este método incluye tres capas: ropa interior térmica para mantener seco el cuerpo, ropa transpirable para conservar el calor corporal manteniendo secas las prendas interiores, y prendas impermeables para protegerse de factores externos como lluvia, viento o aguanieve.

El gobierno capitalino habilitó tres líneas de atención para emergencias relacionadas con el descenso de temperatura: el número 911, el 55 5658 1111 de Locatel y el 55 5683 2222 de la SGIRPC.

