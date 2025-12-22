Asalto a Camioneta de Valores Deja Custodio Herido de un Balazo en Querétaro

Un custodio resultó lesionado por arma de fuego durante un robo a una camioneta de valores registrado en las inmediaciones de una institución bancaria ubicada sobre avenida Corregidora Norte, en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados interceptaron la unidad de traslado de valores y, durante el atraco, realizaron detonaciones de arma de fuego que hirieron a uno de los custodios que resguardaban el vehículo. El hecho fue reportado de inmediato al Centro de Emergencias, lo que permitió la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Te Podría Interesar: Estadio Corregidora de Querétaro Recibirá a la Selección Mexicana en un Partido Rumbo al Mundial

¿Cómo fueron localizados los presuntos responsables del robo?

Como resultado del despliegue policial, los oficiales lograron ubicar y detener a dos presuntos implicados sobre Paseo de la República, a la altura de la colonia Jurica. Uno de los detenidos presentaba una lesión, y en el lugar también fue asegurado el vehículo en el que presuntamente participaron en el robo.

Tanto el custodio lesionado como el detenido herido fueron atendidos por cuerpos de emergencia y se reportan en condición estable. Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Historias Recomendadas: