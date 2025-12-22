Papa León XIV Recuerda a su Sucesor, Francisco, en Mensaje de Navidad; Esto Pidió a Curia Romana

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, el papa León XIV invitó a los miembros del gobierno de la Iglesia a rechazar toda "sed de dominación", retomando el llamado de su predecesor, Francisco, a una mayor humildad entre sus colaboradores, en un tono más moderado.

Durante su mensaje de Navidad, el papa estadounidense y peruano, externó sus primeros deseos de fin de año en el Vaticano.

Pueden (los miembros de la Curia) constatar con decepción que ciertas dinámicas ligadas al ejercicio del poder, a la sed de dominación, a la defensa de sus intereses propios, no cambian fácilmente...En el cansancio cotidiano, es hermoso encontrar amigos en quienes podamos confiar, cuando las máscaras y los subterfugios caen, cuando no se utiliza ni se ignora a las personas, cuando nos ayudamos unos a otros.

Cabe recordar que durante sus doce años de pontificado, el papa Francisco había adquirido la costumbre, en sus felicitaciones navideñas, de llamar a la Curia romana a romper con la lógica del poder y a cuestionar sus comportamientos, aun a riesgo de ganarse el rencor de sus colaboradores.

En diciembre de 2014, en un discurso particularmente mordaz, el jesuita argentino elaboró un "catálogo" de las 15 enfermedades que amenazan a la Curia, entre las que se encuentran el "Alzheimer espiritual", "la fosilización mental y espiritual", "el terrorismo de las habladurías" o "el falso narcisismo".

Conocido por su carácter más suave y diplomático, León XIV transmitió un mensaje similar, pero con un tono mucho más moderado, prefiriendo insistir en la búsqueda de la unidad y la comunión.

Frente a "la lógica del egoísmo y el individualismo", el papa exhortó a optar por "la solidaridad recíproca", llamando de paso a las instituciones de la Iglesia a seguir siendo "misioneras" en lugar de sobrecargarse con lentitudes administrativas.

Unos minutos más tarde, ante los empleados del Vaticano, el obispo de Roma volvió a hacer un llamamiento a adoptar "el estilo de la sencillez, de la humildad".

Por ello, el pontífice afirmó que se necesita "una Curia Romana cada vez más misionera, donde las instituciones, las oficinas y las tareas estén pensadas atendiendo a los grandes desafíos eclesiales, pastorales y sociales de hoy, y no sólo para garantizar la administración ordinaria".

Asimismo, también les indicó que deben huir "de la lógica del egoísmo y el individualismo" y seguir "el amor mutuo y la solidaridad recíproca".

Advirtió a los miembros de la Curia que, "a veces, detrás de una aparente tranquilidad, se agitan los fantasmas de la división. Y estos nos hacen caer en la tentación de oscilar entre dos extremos opuestos: uniformar todo sin valorar las diferencias o, por el contrario, exasperar las diversidades y los puntos de vista en vez de buscar la comunión".

Y añadió que "en las relaciones interpersonales, en las dinámicas internas de las oficinas y los roles, o tratando los temas que se refieren a la fe, la liturgia, la moral y otros, se corre el riesgo de ser víctimas de la rigidez y de la ideología, con las contraposiciones que ello implica".

Y recordó entonces que en la Iglesia "aun siendo muchos y diferentes, somos uno: 'In Illo uno unum'".

Estamos llamados también, y sobre todo aquí en la Curia, a ser constructores de la comunión de Cristo, que pide configurarse como Iglesia sinodal, donde todos colaboran y cooperan en la misma misión, cada uno según el propio carisma y el rol recibido.

El papa pidió a la Curia ser un ejemplo "en un mundo herido por discordias, violencia y conflictos, en el que vemos también un aumento de la agresividad y la rabia, frecuentemente instrumentalizadas por el mundo digital y la política.

El trabajo de la Curia y el de la Iglesia en general debe pensarse también en este amplio horizonte: no somos pequeños jardineros dedicados a cuidar el propio huerto, sino que somos discípulos y testigos del Reino de Dios, llamados a ser en Cristo fermento de fraternidad universal, entre pueblos distintos, religiones diferentes, entre mujeres y hombres de toda lengua y cultura", aseveró.

Como regalo de Navidad, el papa donó a los miembros del gobierno vaticano el libro "La Práctica de la Presencia de Dios", un libro del hermano carmelita Lorenzo, que el pontífice confesó que si se quiere entender su figura hay que leerlo.

