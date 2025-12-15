Papa León XIV Tiene Mucho Interés en Visitar México, Afirma Sheinbaum ante Invitación Formal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló hoy, 15 de diciembre de 2025, los detalles sobre la conversación telefónica que sostuvo el viernes pasado con el papa León XIV, en la que lo invitó formalmente a visitar nuestro país.

¿De qué hablaron Sheinbaum y el papa León XIV?

En la conferencia mañanera de este lunes, Sheinbaum Pardo reveló que “muy amablemente”, el papa León XIV aceptó la llamada telefónica desde México -en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 2025- la cual se concretó mediante la Nunciatura Apostólica.

La mandataria detalló que hablaron sobre “fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Le hablé de este programa y lo importante que era para el país. Fue muy cálido y se refirió con muchos saludos al pueblo de México.

Sheinbaum mencionó que el papa León manifestó su “voluntad de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país y la voluntad de la Iglesia Católica de ayudar en eso”.

Video: Sheinbaum Invita a Papa León XIV a México en el Marco del Día de la Virgen de Guadalupe

Noticia relacionada: Video | Momento en que el Papa León XIV Recibe Imagen de la Virgen de Guadalupe en Pleno Vuelo

¿Cuándo visitará el Papa León México?

La mandataria subrayó que “todavía no hay fecha” para que el papa León XIV venga a México, “pero sí tiene mucho interés en venir”.

En noviembre de 2025, el papa León manifestó su intención de visitar México, en especial la Basílica de Guadalupe, pero mencionó que antes tiene compromisos en su agenda de trabajo, por lo que aún no podría definir cuándo podría realizar el viaje.

El 12 de diciembre de 2025, el papa León XIV ofició una misa en el Vaticano en honor a la Virgen de Guadalupe, en su día, fecha en que millones de mexicanos peregrinaron a la Basílica para venerar a la Morenita del Tepeyac, a 494 años de sus apariciones a San Juan Diego, hechos que ocurrieron el 12 de diciembre de 1531.

Con información de N+.

RMT