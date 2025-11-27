Video | Momento en que el Papa León XIV Recibe Imagen de la Virgen de Guadalupe en Pleno Vuelo

El papa León XIV salió por primera vez del Vaticano, como parte de su primera gira internacional. En pleno vuelo, el pontífice recibió hoy, 27 de noviembre de 2025, la imagen de una Virgen de Guadalupe, de manos de Valentina Alazraki, corresponsal de N+ en la Santa Sede; aquí puede ver el video del emotivo momento.

Momento en que el papa León XIV recibe la imagen de la Virgen de Guadalupe

Durante el vuelo que llevó al papa León XIV a Turquía, Valentina Alazraki entregó a su santidad una imagen de la Virgen de Guadalupe, momento que quedó grabado en video.

Valentina Alazraki dio la imagen de la Virgen de Guadalupe para que “guíe los pasos del papa americano, americano del norte de nacimiento; de corazón, americano”.

El Papa León XIV recibió un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe de manos de @valealazraki, corresponsal de N+. El pontífice realiza su primera gira internacional en la que visitará Turquía y Líbano. pic.twitter.com/sR8XyXleRB — NMás (@nmas) November 27, 2025

A bordo del avión del papa León también viajaron unos 80 periodistas de distintas nacionalidades, con quienes conversó durante el vuelo.

El papa León aprovechó para felicitar a los estadounidenses, quienes hoy celebran el Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving.

Papa León con la Virgen de Guadalupe que le regaló Valentina Alazraki. Foto: N+

Noticia relacionada: Papa León XIV Realiza Primer Viaje de Su Papado: Llega a Turquía para Estancia de 4 Días

Papa León XIV desea visitar México

El regalo al papa León XIV ocurrió a unos días de que el santo padre manifestó su deseo de visitar México, para acudir a la Basílica de Guadalupe, santuario de la Virgen del Tepeyac y patrona de nuestro país, sin precisar la fecha en la que podría realizar el viaje, por motivos de su agenda.

Como parte de sus compromisos ya agendados, este jueves, el papa León llegó a Turquía, donde estará unos días, para después viajar a Líbano.

Durante su primer viaje al extranjero, el papa dijo que busca abogar por la unidad de los cristianos y aprovechará para mandar "un mensaje de paz y de caminar juntos a pesar de las diferencias y de las diferentes religiones”, cuando esté en Líbano.

Video: Papa Leon XIV Hablo sobre Futura Visita a Basílica de Guadalupe y América Latina

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT