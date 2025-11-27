Papa León XIV Realiza Primer Viaje de Su Papado: Llega a Turquía para Estancia de 4 Días

El papa León XIV llegó a Turquía este jueves, en el primer viaje al extranjero de su papado, con el fin de cumplir con los planes de su antecesor, Francisco, de conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

Además de llevar un mensaje de paz a la región en un momento donde se busca una salida al conflicto en Ucrania y distender los problemas en Medio Oriente.

Esperaba este viaje con mucha ilusión por lo que significa para los cristianos, aunque también es un bonito mensaje para el mundo entero

El avión del pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ankara, donde tiene planeada una reunión con el presidente Tayyip Erdogan y dar un discurso ante el cuerpo diplomático turco.

El jueves por la noche viajará a Estambul, ciudad en la que sostendrá reuniones ecuménicas e interreligiosas durante tres días para después dirigirse al Líbano.

Visita política y pastoral

La elección del papa para ir a Turquía tiene más una mirada política que pastoral, ya que en ese país, los cristianos representan apenas el 0.1% de los 86 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes suníes.

Sin embargo, se espera que busque un diálogo con los líderes religiosos del islam y de cobijo a quienes profesan el cristianismo en esa nación.

Pero el otro punto central de su visita es la importancia de Turquía en la búsqueda de una salida a conflictos en Ucrania y en Medio Oriente.

El Vaticano busca mantener el diálogo con Ankara, que considera clave para la paz en la región, a pesar del auge del nacionalismo religioso en el país y la politización de símbolos como la basílica de Santa Sofía de Estambul, convertida en mezquita en 2020.

Historias recomendadas:

Con información de agencias

ICM