Sheinbaum Habla con el Papa León XIV y lo Invita a México

La presidenta Sheinbaum revela los detalles de la conversación telefónica que tuvo hoy con el papa León XIV

Sheinbaum Pardo durante la llamada telefónica con el papa León XIV.

Sheinbaum Pardo durante la llamada telefónica con el papa León XIV.Foto: X @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hoy, 12 de diciembre de 2025, que habló por teléfono con el papa León XIV, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum Pardo reveló los detalles sobre la conversación telefónica que sostuvo hoy con el papa León XIV, en compañía de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

La mandataria detalló que invitó formalmente al papa León XIV para que visite México.

Papa León XIV envía bendiciones a los mexicanos

Sheinbaum Pardo también mencionó que el papa León XIV envió “bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe”.

La presidenta apuntó que ambos coincidieron en que “la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.

Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos.

Claudia Sheinbaum PardoPapa León XIV
