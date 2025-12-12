Mensaje del Papa León XIV por Día de la Virgen de Guadalupe: Dedica Palabras a los Jóvenes

Durante una misa celebrada en la Basílica de San Pedro en honor a la Virgen de Guadalupe, el papa León XIV pidió a la patrona de México y de las Américas que proteja a los jóvenes "de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido".

Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección (...) Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido.

Así lo dijo el pontífice en su homilía pronunciada en español hoy, 12 de diciembre de 2025.

Mientras que en su cuenta oficial en español, el papa León XIV dedicó otro mensaje en el marco de la celebración a la Virgen de Guadalupe.

“En medio de conflictos que no cesan, injusticias y dolores que buscan alivio, la Virgen de Guadalupe proclama el núcleo de su mensaje: ‘¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?’. Es la voz que hace resonar la promesa de la fidelidad divina, la presencia que sostiene cuando la vida se vuelve insoportable”, compartió.

Misa en Basílica de San Pedro

Cabe señalar que este fue el primer 12 de diciembre en que León XIV presidió la misa en honor a la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro.

La celebración litúrgica incluyó lecturas y cánticos de la celebración en español, inglés y portugués.

"Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio".

Y añadió: "Instruye a sus gobernantes en su deber de custodiar la dignidad de cada persona en todas las fases de su vida. Haz de esos pueblos, hijos tuyos, lugares donde cada persona pueda sentirse bienvenida".

Papel de la Virgen de Guadalupe

El pontífice también destacó el papel de la Virgen de Guadalupe como portadora de consuelo en el continente: "Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios".

Hoy mismo, con motivo de esta celebración, el papa sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la conversación, la mandataria mexicana invitó formalmente a León XIV para que visite México.

Hace unas semanas, el papa León XIV manifestó su deseo de viajar a México, para visitar la Basílica de Guadalupe, sin embargo, señaló que las fechas de su agenda no le permitían saber cuándo podría venir a nuestro país.

