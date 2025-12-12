¿Cuántos Peregrinos Llegaron a la Basílica para Festejos de la Virgen de Guadalupe 2025?

Como cada año, millones de peregrinos provenientes de varias partes de México e incluso de otros países han llegado a la Basílica de Guadalupe en La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, por los festejos a la Virgen este 12 de diciembre de 2025.

Se trata de miles de personas que acuden a este templo mariano —el más grande de América Latina— para conmemorar el 494 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego.

¿Sabías qué?

Entre las decenas de santos y devociones marianas de la iglesia católica, la Virgen de Guadalupe es por mucho la más popular.

En México hay un total de 10 mil 197 templos, capillas y altares dedicados a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego, que representan casi 1 de cada 10 lugares de culto religioso en el país.

El corazón del guadalupanismo es la Basílica de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, donde el relato menciona que habrían sido las apariciones de la Virgen.

Con alrededor de 20 millones de peregrinos al año, es el santuario católico más visitado del mundo.

En México, después de la Basílica de Guadalupe, los santuarios más visitados son: el de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Jalisco, con 10 millones de personas; el Señor de Chalma en el Estado de México con 3.5 millones; la Virgen del Rosario de Talpa en Jalisco, también con 3.5 millones de peregrinos, y finalmente Nuestra Señora de Zapopan, con 2.5 millones.

¿Cuántos peregrinos han llegado a la Basílica?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero, hasta las 19:00 horas de ayer jueves 11 de diciembre se registró el arribo de 8 millones de personas a los alrededores de la Basílica de Guadalupe.

Sin embargo, se estima que este año alrededor de 12 millones de personas visiten el templo, pues el resto del día seguirán llegando peregrinos para celebrar a la Virgen de Guadalupe en su día.

Y es que aquí se dan cita peregrinaciones de varios estados que han llegado en camiones, en bicicleta y caminando; todos movidos por la fe y el amor a la guadalupana.

Operativo sin contratiempos

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, también dieron a conocer que el Operativo Basílica 2025 avanza con normalidad, sin incidentes mayores y con condiciones de seguridad para quienes participan en esta tradición.

Prácticamente todas las secretarías del Gobierno de la Ciudad participamos en el operativo (...) no ha habido ningún incidente mayor que lamentar los peregrinos están en lo suyo y el gobierno resguardando a todos los peregrinos.

El alcalde Janecarlo Lozano explicó que se desplegó un operativo monumental para atender a 8 millones de personas.

“El operativo va a continuar, aquí vamos a estar toda la madrugada, tenemos desplegados los turnos para seguir que los vecinos no sufran los estragos de recibir a 12 millones de visitantes”,dijo.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un despliegue operativo de más de 5 mil 050 elementos, quienes reportaron que no se han presentado situaciones que pongan en riesgo a los asistentes.

Se informó sobre mil 735 atenciones médicas al interior de la Basílica y mil 045 al exterior otorgadas en los distintos puntos instalados para apoyo a los peregrinos.

Asimismo, la Agencia de Atención Animal ha brindado atención a 11 caninos.

