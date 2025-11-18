¿Papa León XIV Visitará México? Pontífice Confirma Deseo de ir a la Basílica de Guadalupe

El papa León XIV manifestó su intención de realizar viajes a América Latina durante 2026, destacando su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, según declaraciones realizadas este martes a periodistas a su salida de la residencia papal en Castel Gandolfo.

El pontífice estadounidense respondió afirmativamente cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de viajar a la región latinoamericana. "Por supuesto" le gustaría volver a América Latina, afirmó León XIV al ser consultado sobre sus planes de viaje.

Además del santuario guadalupano mexicano, el líder de la Iglesia católica mencionó tres países sudamericanos en su lista de destinos potenciales: Uruguay, Argentina y Perú. No se proporcionaron detalles específicos sobre fechas tentativas o itinerarios preliminares para estas visitas.

El papa León XIV explicó que la agenda del año jubilar actual mantiene actividades diarias constantes, lo que impide la programación inmediata de viajes internacionales. El pontífice indicó que la planificación de las visitas apostólicas se desarrollará de manera gradual una vez concluido el Jubileo 2025.

La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México representa uno de los centros de peregrinación mariana más importantes del catolicismo mundial. El santuario recibe millones de visitantes anualmente, especialmente durante las celebraciones guadalupanas de diciembre.

Los planes latinoamericanos de León XIV se concretarían después de su primera gira apostólica internacional, programada del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. El Vaticano anunció el pasado 7 de octubre que este viaje inaugural incluirá Turquía y Líbano en dos etapas diferenciadas.

La primera etapa contempla una peregrinación a Iznik, antigua Nicea, con motivo del 1,700 aniversario del Primer Concilio de Nicea celebrado en el año 325. El pontífice permanecerá en territorio turco hasta el 30 de noviembre, fecha en que las iglesias ortodoxa y católica conmemoran a San Andrés, hermano del apóstol Pedro.

La segunda etapa del viaje llevará a León XIV hasta Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Esta visita cumple un deseo expresado previamente por el papa Francisco, quien falleció en abril de 2025 sin poder concretar el viaje debido a la situación política libanesa. El presidente Joseph Aoun entregó en junio la invitación oficial al nuevo pontífice durante una audiencia vaticana.

