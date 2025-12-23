Detienen a “El Diez”, en Ecatepec, ¿Quién es el Integrante de la Unión Tepito en Edomex?

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de la detención de José Luis “N”, “El Diez”, presunto integrante de la Unión Tepito. Pero, ¿por qué era considerada una pieza clave de la organización criminal?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este 23 de diciembre en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de implementar estrategias de vigilancia discreta en dicha zona, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

Resultado de trabajos de investigación, compañeros de SSC CDMX y SSPC ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la Fiscalía CDMX por el delito de Asociación Delictuosa en contra de José Luis "N"

Asimismo, señalaron que el sospechoso tenían su zona de movilidad en la Ciudad de México, por lo que luego de su aprehensión fue trasladado a un reclusorio para seguir con las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

Video: Detienen en Ecatepec a José Luis ‘N’, Presunto Integrante de la "Unión Tepito" que Operaba en CDMX

¿Quién es “El Diez”, presunto integrante de la Unión Tepito?

José Luis “N”, alias “El Diez” de 37 años de edad, es presunto integrante de la Unión Tepito, y dentro de sus funciones en la organización delictiva con operación en la Ciudad de México, se encuentran las siguientes actividades ilícitas:

Narcomenudeo

Extorsión

Homicidio

Las investigaciones refieren que se cambió de domicilio al Estado de México para ocultarse de las autoridades, debido a que está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

