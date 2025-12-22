Payaso Golpea a Invitado de Posada Navideña por Hacer Chiste sobre su Esposa en Campeche

En las posadas navideñas de las empresas pasa de todo, pero en esta ocasión se hizo viral el payaso “Pichurris” por golpear a un invitado cuando le hizo un “chiste” sobre su esposa, en Campeche; esto pasó.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la fiesta de la empresa de transporte público “Movibus” de la ruta Ko’ox. A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que ocurrió la golpiza.

Noticia relacionada: Captan a Mujeres y Niños Usando Escaleras de Línea 7 del Metro CDMX como Resbaladilla

En las imágenes se observa cuando el comediante comienza el show para los conductores de los autobuses.

Y vamos a comenzar con el cotorreo. Bienvenido, compadre, buenas tardes, le dice al invitado

“Pichurris” se acerca hasta el afectado y le indica que durante su presentación va a divertir a la gente, por lo que le pide que se comporte. En ese instante, el afectado le preguntó sobre cómo estaba su esposa.

-Guapa, responde el payaso. -Riquísima, añade el invitado

En ese instante el payaso Pichurris comienza a golpearlo hasta derribarlo. En el suelo continúa con las agresiones. Como si se tratara de una escena generada con IA, durante la pelea, la cabina musicalizó el momento.

Durante la confusión, el resto de los invitados trataron de ayudar a su compañero, quien recibió toda la furia del payaso. El video desató varias opiniones entre las personas. Algunas de ellas aseguran que el payaso tuvo que ser más inteligente para lidiar con la presión que generó el hombre que presuntamente estaba ebrio.

Le faltó ser espontáneo y darle la vuelta al vato con un albur o carrilla, pero se ve que no tiene preparación

No te conocía pero al ver esta situación, no te contrataría. Tú cómo comediante estás expuesto a este tipo de situaciones

Video: Mujer es Navajeada Frente a sus Compañeros en Plena Posada en Tlaquepaque

¿Qué pasó con el payaso Pichurris?

Luego de darse a conocer la agresión en la posada navideña, el payaso realizó una transmisión para aclarar la situación. En su video explicó que se sintió agredido desde que el invitado comenzó a “molestarlo”.

Yo llegué, empecé mi cotorreo y él ofende a mi esposa

El comediante aseguró que no es de las personas que “se chivea” con este tipo de situaciones; sin embargo, no podía tolerar que hicieran comentarios sobre su pareja.

Yo soy un payaso de comedia para adultos. Es humor negro (...) Mi esposa no es parte del show

Finalmente, aceptó que golpeó a la persona y aseguró que la disculpa no es para el afectado, más bien para la empresa que lo contrató y para aquellas personas que se quedaron sin celebrar la posada de su trabajo. Hasta el momento se desconoce si el invitado agredido procederá legalmente en contra del payaso Pichurris.

Historias recomendadas:

EPP