Hombre Pelea con su Novia y la Mata con la Agujeta de sus Tenis en el Edomex

Un hombre asesinó a su novia con una agujeta luego de discutir con ella en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México; así lo detuvieron.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Eduardo Omar “N” es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental de 27 años de edad.

Según las autoridades, la aprehensión del sospechoso ocurrió este 18 de diciembre cuando agentes de la FGJEM cumplimentaron la orden emitida por la autoridad correspondiente.

Luego de tomar conocimiento de los hechos, inició una investigación por este ilícito y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra de este sujeto

¿Cómo ocurrió el feminicidio en el municipio de Tepotzotlán?

Las investigaciones detallan que el 18 de diciembre, la víctima y Eduardo “N” estaban en inmediaciones de la avenida Insurgentes de la colonia Capula, en el municipio de Tepotzotlán.

En algún momento, la pareja inició una discusión. Sin embargo, durante la disputa Eduardo Omar “N” presumiblemente la agredió físicamente.

Luego la estranguló, para lo cual utilizó una agujeta

Después de cometer el feminicidio el probable implicado abandonó el cuerpo en el lugar y huyó. No obstante, fue detenido por un delito diverso e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

