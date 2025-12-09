AEI Detiene a Otra Mujer Implicada en el Feminicidio de Leslie G. en Ciudad Juárez

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte detuvo a una mujer identificada como Jhoselin T. F., quién presuntamente está relacionada al homicidio de Leslie G. C. en Ciudad Juárez.

La detención ocurrió la tarde de este martes en el cruce de las calles Emilio Carranza y Melchor Ocampo, en la colonia Barrio Alto, donde los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial.

Noticia relacionada: Leslie: Mujer Embarazada Fue Asesinada en Ciudad Juárez para Extraer a su Bebé; Esto se Sabe

La mujer está presuntamente implicada en la muerte de Leslie G. C. y de un recién nacido

De acuerdo con la investigación ministerial, la Fiscalía reunió elementos de prueba suficientes para atribuirle probable participación en el feminicidio de Leslie G. C. y en el intento de homicidio contra un recién nacido.

La detenida, de 19 años, fue puesta a disposición del Juez de Control que conoce la causa penal. En las próximas horas, un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra.

