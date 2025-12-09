Hombre es Asesinado a Tiros en Ciudad Juárez; Registran por lo Menos 10 Detonaciones

Un hombre fue asesinado a tiros este martes 9 de diciembre en el cruce de las calles Artículo 123 y Pípila, en la colonia Barrio Alto de Ciudad Juárez, Chihuahua. Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió alrededor del mediodía tras un reporte al número de emergencias 911.

De acuerdo con la usuaria que llamó, al momento del incidente se escuchó al menos 10 detonaciones y posteriormente observó a un masculino tirado sobre la vialidad, quien aún se movía antes de la llegada de las autoridades.

Te podría interesar: Hieren a Hombre con un Arma Blanca en la Colonia Campestre Virreyes de Ciudad Juárez

Policía Municipal confirma que la víctima murió por impactos de arma de fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, tras haber recibido impactos de arma de fuego.

Asesinan a un Hombre en Ciudad Juárez; Responsable Huyó en Motocicleta

Las primeras versiones señalan como el posible vehículo responsable a una camioneta cerrada color guinda, que habría huido tras el ataque. La escena fue asegurada en espera de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y procesar la zona del crimen.

Historias recomendadas: