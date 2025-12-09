Atacan con Bombas Molotov Dos Bares en Ciudad Juárez; Ambos Quedan en Pérdida Total

Dos locales nocturnos fueron incendiados de manera intencional en distintos puntos de Ciudad Juárez, luego de que presuntos responsables utilizaron bombas molotov para provocar los siniestros, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El primer ataque ocurrió en el cruce de las calles Ramón Rayón y Tlaxcala, en la colonia Valle Diamante, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron con dos máquinas y una cisterna para evitar que el fuego se propagara a negocios o viviendas cercanas.

El segundo hecho se registró en carretera Panamericana y bulevar Zaragoza, en la colonia Oasis Oriente, luego de que ciudadanos reportaran al 911 que un local nocturno comenzaba a incendiarse.

Ambos locales quedaron en pérdida total; autoridades investigan los ataques

En el siniestro de Oasis Oriente acudió una máquina y una cisterna ligera de Bomberos, además de agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las primeras investigaciones para determinar la causa y la identidad de los responsables.

En ninguno de los dos ataques se reportaron personas lesionadas ni fallecidas; sin embargo, ambos establecimientos fueron declarados en pérdida total. Equipos de Bomberos y de seguridad continúan trabajando en las diligencias y recopilación de indicios para esclarecer los hechos.

