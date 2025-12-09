Incendio en Ciudad Juárez Deja Una Menor Fallecida y Otro Menor Lesionado

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes 9 de diciembre en el fraccionamiento Vistas del Aurora, en Ciudad Juárez, dejó como saldo la muerte de una menor de edad, así como otro menor lesionado, quien fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de Bosque de Aragón y Bosque Vuelva, donde se reportó la presencia de fuego y humo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas y auxiliar a los afectados. A pesar de los esfuerzos, la menor perdió la vida. Paramédicos estabilizaron al otro menor y lo trasladaron a un centro médico.

Investigan las causas del incendio en Vistas del Aurora

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al domicilio para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias. Hasta el momento, las autoridades informaron que aún no se ha determinado el origen del incendio, por lo que se mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro.

El área quedó asegurada mientras se recopilan indicios y se toma declaración a posibles testigos. Las autoridades exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta ante cualquier situación de riesgo y reportar emergencias de manera inmediata para prevenir tragedias similares.

