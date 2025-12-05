Asesinan a Hombre Afuera de su Vivienda en Ciudad Juárez Durante la Madrugada

Un hombre fue asesinado afuera de su vivienda durante la madrugada de este viernes 5 de diciembre en Ciudad Juárez, luego de que vecinos escucharan alrededor de seis detonaciones de arma de fuego en la zona.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la mañana en el cruce de Palacio de Mitla y Andrea Mantegna, donde habitantes del sector alertaron al 911 al ver a la víctima tirada en el patio frontal de su casa.

Te podría interesar: Incendio Consume Departamento en Partido Romero; Mujer es Rescatada en Ciudad Juárez

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron los primeros en llegar al sitio y, tras valorar la condición del hombre, solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la víctima perdió la vida minutos después del ataque debido a la gravedad de las heridas.

AEI investiga el ataque; localizan casquillos en la escena

En la escena del crimen se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos, por lo que se pidió la intervención de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para iniciar las indagatorias correspondientes y levantar evidencia que permita identificar a los responsables.

Minutos más tarde llegó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible motivo del ataque.

Hombre y Dos Niñas se Refugian en Taquería Tras Ser Atacados a Balazos en Ciudad Juárez

Las autoridades continúan trabajando en el análisis de indicios y entrevistas con vecinos para avanzar en la investigación.

Historias recomendadas: