Día de la Virgen 2025 en Chihuahua: ¿Cuándo Hay y Cuáles Son los Horarios de las Misas?
Consulta los horarios de misas, actividades religiosas y eventos culturales para los festejos guadalupanos 2025 en el Santuario de Guadalupe de Chihuahua y en la Catedral de Ciudad Juárez.
Los festejos guadalupanos 2025 ya están listos en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, donde miles de feligreses se preparan para participar en misas, conferencias y actividades culturales, incluyendo las mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe.
Ya han comenzado los preparativos para esta celebración, aquí te contamos la información por ciudad, con horarios y eventos confirmados para facilitar la asistencia de la comunidad.
Actividades y horarios en Chihuahua Capital
El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año celebra sus 200 años de historia, llevará a cabo una amplia jornada de servicios religiosos y actividades culturales los días 11 y 12 de diciembre.
Jueves 11 de diciembre
- 8:00 AM: Santa Misa
- 12:00 PM: Santa Misa
- 4:00 PM: Conferencia “Santuario de Guadalupe, Patrimonio Cultural de Chihuahua”
- 5:00 PM: Hora Santa
- 6:00 PM: Misa vespertina
- 7:00 PM: Concierto de La Polly
- 7:30 PM: Santa Misa
- 9:30 PM: Concierto de Oración a María por el ministerio Shalom
- 11:00 PM: Solemne Eucaristía
- 11:50 PM: Mañanitas a la Virgen
Viernes 12 de diciembre
- Misas cada hora de 6:00 AM a 10:00 PM
- 12:30 PM: Celebración central presidida por el Arzobispo Constancio Miranda Weckmann
Actividades y horarios en Ciudad Juárez
En la Catedral de Ciudad Juárez, el párroco Eduardo Hayen anunció un programa especial que contempla más de 15 misas y actividades culturales previas al 12 de diciembre.
Lunes 8 de diciembre
- Misa del Municipio, en agradecimiento por el aniversario de Ciudad Juárez
Jueves 11 de diciembre – Programa Especial
- 7:00 PM: Danzas, ballet folclórico y conferencia
- Vísperas Solemnes
- Banda de Guerra y Serenata a la Virgen
- 11:00 PM: Misa de la noche (Misa de Gallo)
Viernes 12 de diciembre – Día de la Virgen
Misas:
- 2:00 AM
- 5:00 AM
- 8:00 AM
- 9:00 AM
- 10:00 AM
- 11:00 AM
- 12:00 PM
- 2:00 PM
- 3:00 PM
- 4:00 PM
- 5:00 PM
- 6:00 PM
- 7:00 PM
- 8:00 PM
Ambas ciudades invitan a los feligreses a participar en estas actividades y planificar con anticipación su visita ante la alta afluencia prevista en los recintos religiosos.
