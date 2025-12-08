Día de la Virgen 2025 en Chihuahua: ¿Cuándo Hay y Cuáles Son los Horarios de las Misas?

Los festejos guadalupanos 2025 ya están listos en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, donde miles de feligreses se preparan para participar en misas, conferencias y actividades culturales, incluyendo las mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe.

Ya han comenzado los preparativos para esta celebración, aquí te contamos la información por ciudad, con horarios y eventos confirmados para facilitar la asistencia de la comunidad.

Actividades y horarios en Chihuahua Capital

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año celebra sus 200 años de historia, llevará a cabo una amplia jornada de servicios religiosos y actividades culturales los días 11 y 12 de diciembre.

Jueves 11 de diciembre

8:00 AM: Santa Misa

12:00 PM: Santa Misa

4:00 PM: Conferencia “Santuario de Guadalupe, Patrimonio Cultural de Chihuahua”

5:00 PM: Hora Santa

6:00 PM: Misa vespertina

7:00 PM: Concierto de La Polly

7:30 PM: Santa Misa

9:30 PM: Concierto de Oración a María por el ministerio Shalom

11:00 PM: Solemne Eucaristía

11:50 PM: Mañanitas a la Virgen

Viernes 12 de diciembre

Misas cada hora de 6:00 AM a 10:00 PM

12:30 PM: Celebración central presidida por el Arzobispo Constancio Miranda Weckmann

Actividades y horarios en Ciudad Juárez

En la Catedral de Ciudad Juárez, el párroco Eduardo Hayen anunció un programa especial que contempla más de 15 misas y actividades culturales previas al 12 de diciembre.

Arrancan Festejos Guadalupanos en la Catedral de Ciudad Juárez

Lunes 8 de diciembre

Misa del Municipio, en agradecimiento por el aniversario de Ciudad Juárez

Jueves 11 de diciembre – Programa Especial

7:00 PM: Danzas, ballet folclórico y conferencia

Vísperas Solemnes

Banda de Guerra y Serenata a la Virgen

11:00 PM: Misa de la noche (Misa de Gallo)

Viernes 12 de diciembre – Día de la Virgen

Misas:

2:00 AM

5:00 AM

8:00 AM

9:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

2:00 PM

3:00 PM

4:00 PM

5:00 PM

6:00 PM

7:00 PM

8:00 PM

Ambas ciudades invitan a los feligreses a participar en estas actividades y planificar con anticipación su visita ante la alta afluencia prevista en los recintos religiosos.

