Vecinos Presuntamente Incendian Vehículo por Obstruir el Paso en Calles de Ciudad Juárez
Un auto fue incendiado presuntamente por vecinos molestos debido a que obstruía el paso en la colonia cercana a Ejido Parritas y Teófilo Borunda, en Ciudad Juárez. Autoridades investigan el hecho.
Un vehículo fue incendiado de manera intencional en el cruce de Ejido Parritas y Teófilo Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que vecinos presuntamente decidieran prenderle fuego al estar molestos porque el automóvil se encontraba estacionado de forma indebida, obstruyendo por completo el paso en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes del sector ya habían manifestado su inconformidad por el vehículo, el cual permanecía bloqueando el acceso y generando conflictos para circular.
Autoridades investigan el incendio del vehículo
Tras el reporte al número de emergencias, al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron el área para evitar riesgos adicionales.
Minutos después llegó personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y conocer con precisión cómo ocurrió el incendio.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas.
