Realizan Ataque Armado Contra Policías Municipales en Madera, Chihuahua; Esto se Sabe

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó sobre un operativo desplegado luego de que policías municipales de Madera, Chihuahua, fueron atacados por civiles armados la tarde del pasado domingo 7 de diciembre de 2025. La agresión ocurrió en el tramo carretero que conecta Madera con Largo Maderal, a la altura del panteón municipal.

Al arribar al lugar del reporte, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron cuatro patrullas de Seguridad Pública Municipal con múltiples impactos de arma de fuego. A pesar de la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que ningún elemento policiaco resultó herido o fallecido.

Aseguran vehículos incendiados y casquillos de alto calibre en la zona

En el área cercana al panteón municipal se encontraron dos vehículos incendiados: una pick up y una camioneta. Además, personal de Servicios Periciales aseguró casquillos de calibres .223, 7.62x39, .308 y .50, evidencia que confirma el uso de armamento de alto poder durante la agresión.

En una brecha que conduce del poblado de Nuevo Madera hacia El Año de Hidalgo, los agentes localizaron también una pick up abandonada y con daños totales por incendio. En esta segunda escena se localizaron más casquillos de calibres .223 y 7.62x39 milímetros.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente continúa integrando la carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables, con el objetivo de esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región.

