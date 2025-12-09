Hieren a Hombre con un Arma Blanca en la Colonia Campestre Virreyes de Ciudad Juárez
Un hombre fue atacado con arma blanca en la colonia Campestre Virreyes en Ciudad Juárez; sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital.
Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en el cruce de las calles José Antonio Bucareli y Antonio de Mendoza, en la colonia Campestre Virreyes, durante la madrugada de este martes 9 de diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas en la cabeza y abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Paramédicos señalaron que su estado se reportaba como grave.
Fiscalía investiga el ataque en Campestre Virreyes
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para iniciar las primeras investigaciones y recabar información sobre la agresión. Según los paramédicos, la víctima se encontraba en estado de ebriedad, lo que impidió que pudiera proporcionar datos sobre su atacante o las circunstancias del hecho.
La zona fue resguardada mientras se procesaba la escena, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad del agresor. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas a este ataque en la colonia Campestre Virreyes.
