Rescatan a 21 Migrantes Privados de la Libertad de Ciudad Juárez; Esto se Sabe

Un total de 21 migrantes fueron rescatados tras encontrarse privados de la libertad en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al lugar de los hechos acudieron elementos de distintas corporaciones, como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Fiscalía General de Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, entre las víctimas se encontraban personas de al menos cuatro nacionalidades, además de un menor de edad que también fue asegurado por las autoridades.

Migrantes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica

Tras el operativo, los migrantes fueron llevados a un hospital ubicado en la zona de Henry Dunant, donde recibieron atención médica y una valoración general para verificar su estado de salud.

Posteriormente, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el debido proceso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes estaban detrás de la privación de la libertad y las condiciones en las que las víctimas fueron mantenidas.

