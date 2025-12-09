Localizan a Hombre Sin Vida en Parque de Ciudad Juárez; Tenía Un Golpe en la Cabeza

Un hombre fue encontrado sin vida en un parque ubicado en el cruce de las calles Rusia y José Luis de Velazco, en la colonia Campestre, la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025. El hecho fue reportado al medio día a través de una denuncia anónima al número de emergencias 911.

La persona que llamó informó que un masculino permanecía tendido en el interior del parque y que presentaba un vendaje en la cabeza, lo que levantó sospechas de una posible agresión.

SSPM confirma que la víctima presentaba un golpe en la cabeza y no tenía signos vitales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llegaron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo, posteriormente arribaron elementos del Ejército Mexicano. Según el informe del supervisor tercero, el hombre vestía sudadera gris y pantalón azul, además confirmaron que la víctima se encontraba sin signos vitales.

Los agentes detallaron que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, por lo que la zona fue asegurada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades mantienen resguardado el área mientras peritos analizan la escena para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

