Línea B Metro: Policía se Resiste a Asalto y es Apuñalado al Salir de Estación Ecatepec, Edomex

Un policía fue asaltado y apuñalado al salir de la estación Ecatepec de la Línea B del Metro en Edomex, por lo que autoridades ya investigan el caso; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial de la Policía Auxiliar, de la secretaría de Seguridad Ciudadana, fue diagnosticado con cuatro heridas punzocortantes penetrantes y abdomen agudo, por lo que el hombre de 56 años de edad fue trasladado de inmediato a un hospital.

Minutos después llegaron paramédicos de Protección Civil (PC) quienes confirmaron el diagnóstico y lo trasladaron a un hospital para su atención médica definitiva en compañía de su esposa

Asimismo, informaron que el policía lesionado presentará su denuncia formal ante las autoridades ministeriales mexiquenses para las investigaciones del caso. Pero, ¿cómo ocurrió la agresión afuera de la estación del Metro de la Línea B?

¿Cómo atacaron a un policía en estación Ecatepec de la Línea B del Metro?

Las autoridades indicaron que la agresión en contra del uniformado ocurrió cuando salía de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), ubicada en las avenidas Carlos Hank González y Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Valle de Anáhuac Sección A.

La víctima salió de servicio y fue agredido físicamente por dos sujetos al exterior de la estación Ecatepec, con la finalidad de quitarle sus pertenencias. Sin embargo, el oficial se resistió al asalto y al tratar de enfrentar a los delincuentes fue lesionado en varias ocasiones con el arma blanca.

Después de cometer la agresión, los sospechosos huyeron del lugar y dejaron herido al policía. Entonces, decidió volver hasta las instalaciones de la Línea B del Metro, para pedir ayuda.

Por sus propios medios caminó para refugiarse de sus agresores en la estación y solicitar apoyo de sus compañeros

Los compañeros del afectado observaron cuando una persona en el área de torniquetes tenía varias manchas de sangre en el rostro y la ropa, por lo que se acercaron a brindarle auxilio y solicitaron la presencia de una ambulancia.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de las dos personas que agredieron al policía saliendo de la estación Ecatepec de la Línea B del Metro, en tanto, personal de Inspección Policial de la PA, y de la Dirección General de Asuntos Internos integran las carpetas de investigación correspondientes para los trámites administrativos pertinentes.

