Muere el Futbolista Sebastian Hertner al Caer de 70 Metros de Altura: Esto es lo que Sabemos

En vísperas de la Navidad el futbol se ha vestido de luto. Y es que el futbolista alemán Sebastian Hertner falleció mientras disfrutaba de sus vacaciones de invierno junto a su esposa. Esto es lo que sabemos sobre el deceso.

Sebastian Hertner, de 34 años de edad, jugaba para el ETSV Hamburg, de la Quinta división, como defensa central o lateral. Durante su carrera como futbolista portó las camisetas de clubes como el Stuttgart, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, BFC Dynamo y Teutonia 05.

Luego del deceso de Sebastian Hertner, la directiva del equipo ETSV Hamburgo hizo patente su pesar a través de sus redes sociales:

Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian

El futbolista Sebastian Hertner se encontraba de vacaciones en la estación de esquí Savn Kuk, en Montenegro, cuando ocurrió el accidente que le costó la vida. De acuerdo con medios alemanes, él y su esposa viajaban a bordo de una telesilla de esquí cuando esta se desprendió parcialmente del cable guía.

La falla en la silla que transportaba a los esquiadores hacia la cima de la montaña provocó que Hertner cayera de una altura de 70 metros, por lo que no logró sobrevivir. Mientras que su esposa quedó suspendida, aunque con serias lesiones en una pierna.

Luego de los hechos, las autoridades locales clausuraron temporalmente la estación de esquí para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y garantizar la seguridad de los demás vacacionistas.

