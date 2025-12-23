Endrick Se Va del Real Madrid: ¿En Qué Equipo Jugará el Delantero Brasileño?

El futbolista brasileño Endrick, a quienes muchos consideraban como el sucesor de Neymar y que no ha logrado despegar, se va del Real Madrid debido a que no entra en los planes del entrenador Xabi Alonso.

La salida del delantero carioca se da en medio de los rumores de una crisis en el vestidor del Real Madrid, que ha sido divulgada por analistas y medios deportivos luego de una racha de partidos sin ganar que llevó al equipo a perder el liderato de LaLiga española de futbol.

Endrick, de 19 años de edad, tiene pocas posibilidades de jugar en un equipo que cuenta con delanteros de la talla de Kylian Mbappe, Vinicius, Brahim Díaz, Rodrigo, Franco Mastantuono y Gonzalo García.

Y a unos meses de que inicie el Mundial 2026, el joven atacante necesita regularidad en el campo de juego para llamar la atención del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, y lo tome en cuenta para la lista de convocados.

Endrick llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano del 2024, pero un año y medio después no ha logrado consolidarse. Sobre todo por la falta de minutos en un equipo plagado de estrellas y en el que la exigencia es bastante alta.

¿A Dónde se va Endrick luego de salir del Real Madrid? Este es el destino del delantero brasileño

De acuerdo con el Real Madrid, Endrick se va a la Liga francesa de futbol porque se llegó a un acuerdo con el Olympique de Lyon. Y aunque no se dieron mayores detalles ni cifras, medios especializados señalaron que el préstamo es por un año y a cambio de poco más de un millón de dólares.

Además de anunciar la llegada de Endrick, el club Lyon destacó sus cualidades en la cancha:

Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía constituyen aportes importantes para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada, donde tendremos numerosos objetivos

El delantero brasileño se incorporará a los entrenamientos a partir del 29 de diciembre, fecha en la que los jugadores vuelven a la actividad luego de una breve pausa navideña.

Lyon, entrenado por el técnico portugués Paulo Fonseca, actualmente marcha en la quinta posición de la tabla general en la Ligue 1. Además, en la Europa League es líder de la clasificación luego de seis jornadas.

Con información de N+

RGC

